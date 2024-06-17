Актер Хирам Кастен ушел из жизни
Известный по сериалу «Все любят Рэймонда» актер Хирам Кастен умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Daily Beast.
Актер уже несколько лет был тяжело болен. Ему диагностировали сразу несколько заболеваний, в том число и онкологическое.
Хирам Кастен умер в воскресенье 16 июня.
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