Актер Хабенский и директор музея МХАТ Ващилин посетили открытие памятника Мирошниченко в Москве

Памятник народной артистке России Ирине Мирошниченко открыли на Троекуровском кладбище в Москве 1 ноября. Мероприятие посетители как близкие знаменитости, так и ее коллеги. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Почтить память Мирошниченко пришел актер Константин Хабенский. Он с сожалением заявил, что не успел реализовать все творческие планы в паре с артисткой.

«И сегодня, когда с утра идет проливной дождь, небо об этом плачет», — отметил Хабенский.

На открытие памятника приехал и новый директор музея МХАТ Павел Ващилин. По его словам, Мирошниченко олицетворяла безудержную энергию и вечную молодость. Актриса создавала и дарила зрителям праздник, добавил Ващилин.