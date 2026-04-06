Актер Гоша Куценко рассказал, что редко пересматривает фильмы со своим участием

Заслуженный артист России Гоша Куценко поделился своими размышлениями о том, почему он редко пересматривает фильмы со своим участием. В интервью «Газете.Ru» актер объяснил, что делает это нечасто и обычно спустя пять лет после премьеры, чтобы попытаться оценить свою работу более объективно.

«Если только вспоминаю, могу включить, посмотреть. Я, например, еще не все серии "Встать на ноги" видел, могу сейчас что-то досмотреть», — отметил Куценко.

Также актер рассказал, что роль в сериале «Встать на ноги» стала одной из самых сложных в его карьере. За роль Старого в этом проекте артист получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Новый сезон». Однако Гоша Куценко подчеркнул, что эта награда — заслуга всего актерского ансамбля сериала.