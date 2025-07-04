Актер Гоша Куценко признался, что ничего не помнит после того, как входит в образ певца

Российский артист Гоша Куценко во время съемок второго сезона шоу «Поймай ме5ня, если сможешь» на телеканале «Россия» рассказал ведущему Владимиру Маркони, что с ним происходит, когда он входит в образ исполнителя. Слова актера привел сайт «7Дней.ru».
«Я вхожу в образ, я себя не контролирую, со мной что-то происходит. Я обычно не помню, как я пою. Я в таком состоянии, что я не помню концерт», — признался Куценко.
Он добавил, что не считает себя профессиональным музыкантом, а лишь входит в образ певца. При этом, в 90-е у Куценко была своя рок-группа «Баранина-97».
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