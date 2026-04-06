Актер Гоша Куценко назвал роль Саши Носкова в сериале «Встать на ноги» одной из самых сложных в своей карьере

Известный актер Гоша Куценко поделился своими впечатлениями о работе над ролью Саши Носкова (Старого) в сериале «Встать на ноги». В интервью для «Газеты.Ru» он признался, что эта роль стала одной из самых сложных в его карьере.

По словам Куценко, его персонаж, бывший заключенный, представляет собой жесткого и закрытого человека. Несмотря на то что персонаж встречает молодую дочь на инвалидной коляске и начинает «вставать на ноги», в том числе эмоционально, поначалу «нечего было играть».

«Только ближе к финалу у меня появилось пространство для игры. У всех были характерные роли, яркие, иногда комедийные. У всех образы, все на высоте, а у меня — минимализм», — отметил актер.

Куценко также рассказал, что режиссер проекта Павел Тимофеев не всегда был доволен его работой.

«Я даже жаловался. У меня почти не было дубля, после которого режиссер вышел бы и сказал: "Гоша, класс". Он все время проходил мимо», — признался 58-летний актер.

Несмотря на сложности, Гоша Куценко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Новый сезон». Однако актер считает, что эта награда — заслуга всего актерского ансамбля проекта.