Актер Гаврилов заявил, что переосмысление советской классики важно для сохранения самобытной русской культуры

Актер, продюсер, бизнесмен и политик Алексей Гаврилов, известный роли Гоши Рудковского из «Универа», воплотил образ офицера ДПС Орлова в семейной сказке «Домовенок Кузя» (ТНТ), вторая часть которой в ближайшее время выйдет в прокат. Артист в интервью KP.RU поделился своим мнением о переосмыслении советской кино- и анимационной классики.

Как отметил Гаврилов, современные форматы русских сказок нужны для сохранения самобытной и суверенной культуры.

«Это нужно для наших детей. Например, для моих детей «Домовенок Кузя» стал лучшим кинодругом, а герои фильма «Простоквашино» вообще вызвали любовь и восторг», — сказал артист.

Он добавил, что его детям больше нравится смотреть современную анимацию, чем советские мультфильмы.