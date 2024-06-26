Актер Фидаров заявил, что Осетия всю историю всегда была вместе с Россией

Министр культуры Северной Осетии, актер Сослан Фидаров в беседе с изданием «Абзац» заявил, что осетины благодарны российского народу, поскольку Россия всегда оказывала им поддержку.

В беседе с журналистом издания он вспомнил войну с Грузией.

«И Осетия за всю историю, я не боюсь своих слов, всегда была вместе с Россией, вы только позовите — мы всегда будем рядом. И это не громкие слова, это так оно есть», — сказал он.

По словам актера, единство народов играет важную роль в контексте сильной России. Каждый отдельный народ должен уважать культуру друг друга, добавил Фидаров.