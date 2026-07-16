Актер Федор Добронравов признался, что спектакль с участием сына вызвал у него слезы

Известный российский актер Федор Добронравов рассказал MK.Ru о спектакле, который растрогал его до слез. В постановке участвовал один из сыновей артиста — Виктор.

Добронравов признался, что долго не решался пойти в Щукинское училище, где учились его дети. Пообщаться с мастерами сыновей он смог только на третьем курсе.

«Они делали постановку по рассказам Шукшина. И когда я увидел Виктора на сцене — эту легкость и обаяние, пришлось идти на спектакль во второй раз, потому что весь этот спектакль я прорыдал», — рассказал артист.

По словам Добронравова-старшего, ему пришлось сидеть и вытирать слезы в темноте зала, добавил сайт KP.RU.