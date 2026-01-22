Актер Евланов назвал своего героя в «Лимитчицах» лучшим

Недавно на канале «Россия» стартовали новые эпизоды сериала «Лимитчицы». Актер Михаил Евланов, который сыграл одну из ключевых ролей, дал интервью газете « Петербургский дневник ».

Персонаж артиста — криминальный авторитет, чья личность ярко выделяется среди других действующих лиц.

«Мне кажется, что это лучший герой в сериале», — заявил Евланов.

Актер также признался, что в каждую из своих ролей он вносит частичку собственной индивидуальности. Как пояснил артист, в данном проекте создатели были готовы прислушаться к его мнению и пойти навстречу творческим инициативам.