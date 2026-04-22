Актер Евгений Ткачук признался, что его восприятие жизни кардинально изменилось после отказа от алкоголя

Актер Евгений Ткачук известен своими яркими и разнообразными ролями в различных проектах. Он сыграл в «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Годунове», «Бесах» и многих других фильмах. Теперь у артиста — очередная премьера: военная драма «Литвяк», посвященная советской летчице-истребителю Лидии Литвяк. В беседе с KP.RU Евгений Ткачук рассказал о своей новой роли и творческом процессе.

Артист отметил, что при создании образа советского человека стремился показать людей, «заряженных на победу во что бы то ни стало». Также актер поделился своими мыслями о работе с Андреем Кончаловским над «Хрониками русской революции».

«Мы примерно за полгода до начала съемок "Хроник" начали вместе с педагогами по речи и пластике разбирать тексты, мысли, искать движения, пластику, — создавать образ», — рассказал Евгений.

Ткачук также затронул тему своего отношения к жизни. Он признался, что после того, как бросил пить, его восприятие жизни изменилось.

«Теперь, когда появилась Аглая, возник тот самый момент, когда я решился: созрел бросить все ненужное — и взглянуть на жизнь и детей по-другому, по-новому», — сказал актер.

Евгений Ткачук также рассказал о своем театре «ВелесО» и предстоящем фестивале «Каменный стол». Это уникальная творческая лаборатория на берегу озера Вуокса, где участники фестиваля будут раскрывать смысловые компоненты внутри разных локаций.