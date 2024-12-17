Актер Егор Корешков признался, что никогда бы не стал работать президентом

Актер Егор Корешков, наиболее известный по комедии «Горько!» и драме «Братья Ч», признался изданию Леди Mail, что никогда не стал бы работать президентом.
Этот пост он назвал очень ответственным.
«Это ж такая ответственность! Но если серьезно, я человек творческий и, как следствие, — свободный. Люблю взять паузу, подумать, пофилософствовать… Поэтому что точно не для меня — это работа в офисе с 09:00 до 21:00», — сообщил артист.
Главное для Корешкова — не сидеть в офисе и не составлять бухгалтерские отчеты.
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