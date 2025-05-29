Актер Эд Гейл, известный по роли куклы Чаки, скончался в 61 год

Эд Гейл, американский актер, прославившийся исполнением роли куклы Чаки в фильмах франшизы «Детские игры», ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на TMZ.

Согласно публикации, трагедия произошла в медицинском учреждении Лос-Анджелеса. Официальная причина смерти артиста остается неизвестной.

Творческое наследие Эда Гейла насчитывает более 130 ролей в кино и сериалах. Среди знаковых проектов с его участием — «Говард-утка» (1986), «Космические яйца» (1987), «Билл и Тед: Путешествие во времени» (1991) и анимационный фильм «Полярный экспресс» (2004).

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