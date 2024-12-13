Актер Джуд Лоу стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы
Британский актер театра и кино Джуд Лоу получил звезду на Голливудской аллее славы. Церемония состоялась 12 декабря, сообщил сайт People.
Известно, что артист стал 2798-м человеком, имя которого появилось на аллее славы Голливуда. В ходе мероприятия Лоу произнес благодарственную речь.
«Мне сильно, сильно повезло, потому что меня окружала семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерскому мастерству и кинопроизводству», — заявил актер.
На церемонии он присутствовал в компании супруги и двоих детей. Кроме того, вместе с Лоу пришел и режиссер Дэвид Лоури, снявший «Звездные войны: Опорная команда», добавил сайт KP.RU.