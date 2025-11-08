Актер Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве

Уехавший в США советско-американский актер и поэт Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в семейной могиле на Армянском кладбище в Москве. Он умер в мае, дата похорон пока не назначена, сообщила РИА «Новости» подруга покойного Эми Баллард.

«Мистер Паттерсон хотел, чтобы его похоронили в Москве рядом с родными», — сказала она.

На Армянском кладбище похоронены его мать художница Вера Аралова, братья Ллойд и Том. Отец Ллойд Паттерсон умер в Комсомольске-на-Амуре в марте 1942 года. Сам актер последние 30 лет жил в США и скончался в мае 2025 года в Вашингтоне на 92-м году жизни.

В фильмографии Паттерсона всего одна роль — ребенка в фильме Григория Александрова «Цирк». Несмотря на большой успех, он выбрал профессию подводника, а потом занялся сочинительством стихов.

Тезка актера Джеймс Паттерсон много лет подряд входил в список самых высокооплачиваемых писателей. Его авторству принадлежит серия романов об инспекторе Алексе Кроссе и политический триллер The President Is Missing, написанный в соавторстве с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.