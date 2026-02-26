Актер Домогаров признался, что пока не вписывается в современный кинематограф

Актер Александр Домогаров выступил на сцене Театра эстрады в качестве главного героя музыкального спектакля «Вертинский». В интервью артист поделился особенностями постановки, передала «Вечерняя Москва» .

По словам Домогарова, первые 25 минут спектакля, предшествующие началу музыкальных номеров, исполненных совместно с джазовым квартетом Евгения Борца, являются самыми сложными.

«Очень тяжелые эти 25 минут. Но они мне нужны, чтобы развернуть тысячный зал в сторону рассказа, именно рассказа о жизни большого артиста Серебряного века», — отметил актер.

Во время беседы он также признался, что в настоящее время не вписывается в современный кинематограф, но надеется туда вернуться.