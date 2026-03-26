Актер Дмитрий Паламарчук усомнился в необходимости полного перевоплощения артистов

Споры о методах работы актеров не утихают в российском кинематографе. Известный по роли Фомы в сериале «Невский» актер Дмитрий Паламарчук выразил сомнение в реальности полного перевоплощения артистов. Об этом написал «Петербург2» .

Кристиан Бэйл, Джаред Лето, Роберт Де Ниро и Том Харди — имена, которые часто звучат в рассказах об экстремальных мерах, предпринимаемых ради роли. Эти актеры известны тем, что меняют вес, образ жизни и привычки. В российском кино тоже есть примеры: Владимир Машков ради фильма «Край» заметно похудел, а Дэниел Дэй-Льюис прославился тем, что буквально жил жизнью своих героев.

Однако Дмитрий Паламарчук считает, что такие методы не являются единственно верными. По его мнению, подобные заявления — преувеличение или выдумка. Актер уверен: артист не становится другим человеком, а лишь использует собственные качества, добавляя нужные черты для роли.

Паламарчук отмечает, что физическая подготовка действительно может повлиять на игру. Для съемок в проекте «Ронин» ему пришлось за короткое время набрать около 10 килограммов. Это изменило его пластику, скорость движений и даже внутреннее ощущение персонажа. Тем не менее, он подчеркивает: речь идет не о полной смене личности, а о работе с собственным материалом.