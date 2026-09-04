Актер Дергачев назвал воспитание сына своим главным хобби

Актер Борис Дергачев в интервью Леди Mail назвал воспитание своего сына главным увлечением. По словам 35-летнего артиста, время, проведенное с семьей, хоть и не всегда является отдыхом, приносит ему настоящее счастье.

Дергачев признался, что из-за плотного съемочного графика супругам приходится распределять обязанности. Сейчас актер много работает, а его жена занимается ребенком, однако они готовы поменяться ролями в любой момент, если ей потребуется выйти на работу.

«Ребенок — дело общее, семейное. Если мне удается вырваться и дать жене время на творчество — это замечательно», — отметил артист.

Он добавил, что пара понимает необходимость уделять время себе, хотя обстоятельства складываются не всегда идеально. Возможность побыть несколько дней вдвоем с супругой перед возвращением к родительским заботам Борис Дергачев назвал настоящим счастьем для их семьи.