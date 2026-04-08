Актер Денис Власенко поделился размышлениями о выборе ролей в беседе с «Леди Mail» . По его словам, это сродни выбору еды или одежды — если вещь приглянулась, то хочется ее получить.

Особенно непросто было Власенко играть роль 46-летнего императора в свои 27 лет. Он вспоминает с ужасом пластический грим, который использовали во время съемок, особенно первые дни работы с ним.

Актер отмечает, что и продюсерам было нелегко принять решение, будет ли он один воплощать образ Павла на протяжении всего фильма или потребуются актеры разных возрастов. В итоге выбрали первый вариант, и это стало для Власенко самым сложным вызовом во время работы над ролью — передать образ героя от юности до зрелых лет.