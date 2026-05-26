Актер Денис Косяков рассказал, что вся его семья болеет за «Спартак», а он равнодушен к футболу

Российский актер театра и кино, сценарист, шоураннер, продюсер и телеведущий Денис Косяков в интервью Общественной Службе Новостей поделился своим отношением к футболу и московскому клубу «Спартак».

Косяков признался, что остается довольно равнодушным к этому виду спорта. Он добавил, что хоть и посещал несколько матчей «Спартака», назвать себя фанатом команды точно нельзя.

«У меня семья — "спартачи", а я довольно спокойно отношусь к футболу», — отметил артист.

Несмотря на свое равнодушие, Косяков считает более вероятным для себя оказаться на стадионе во время матча «красно-белых», чем стать соведущим Павла Воли на «Шоу Воли» на телеканале ТНТ вместо Ильи Соболева.

«Первое — вероятно, второе — исключено», — подытожил он.

Напомним, что 25 марта ФК «Спартак» выиграл свой пятый Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.