Актер Даниил Воробьев признался, что ему понравилось делать собирательный образ продюсера в «Комбинации»

В онлайн-кинотеатре Wink вышел первый эпизод сериала «Комбинация» об одноименной музыкальной группе. Исполнитель одной из ролей Даниил Воробьев признался, что ему понравилось делать собирательный образ продюсера, передает «Сноб».

По его словам, изначально съемочная группа отходила от конкретной персоналии того времени. При этом те зрители, кто был свидетелем этого времени, наверняка узнают героя. В целом в сериале получился чистый срез эпохи, подчеркнул Воробьев.

Он также отметил, что проект «Комбинация» расскажет об удивительном пути группы и их приключениях.