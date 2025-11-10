Актер Чепурченко рассказал о сочетании позитива и злости у его персонажа в «Константинополе»
Актер Вячеслав Чепурченко, сыгравший персонажа по имени Ремнев в новом историческом сериале «Константинополь», дал интервью Леди Mail. В беседе он подробнее рассказал о проекте.
Как пояснил артист, он воплотил образ человека, который воевал на стороне белых и сбежал, после чего оказался в Константинополе.
«Ремнев выбрал свою стезю. Его персонаж заявлен как тот, кто веселит турецких девушек. В тот исторический период туркам самим танцевать не полагалось, поэтому они нанимали для этого специальных парней, таких как Ремнев», — отметил Чепурченко.
По словам актера, сложной задачей оказалось создание образа одновременно жизнерадостного и решительного мужчины. В роли ему пришлось искать баланс между позитивом и внутренней злостью.