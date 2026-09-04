Актер Чадов признался, что сложнее всего ему даются сцены, связанные с высотой

Актер Алексей Чадов в интервью РИА «Новости» рассказал, с какими сценами ему труднее всего работать на съемочной площадке. По его словам, больше всего сложностей вызывают эпизоды, связанные с высотой.

Чадов отметил, что, несмотря на любовь к экстремальному вождению и стрельбе, сцены на высоте даются ему тяжелее всего, привел слова артиста сайт «Москва.ру».

Актер вспомнил, как снимался в эпизодах, где нужно было одновременно управлять автомобилем и вести огонь. Он подчеркнул, что старается лично участвовать в таких сложных сценах.