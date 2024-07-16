Актер Бурунов заявил, что не видит смысла в съемках продолжения сериала «Слово пацана»

Российский актер Сергей Бурунов заявил, что не видит смысла в съемках второго сезона популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

По его словам, картина затрагивает исторические события конкретного временного периода, с 1986 по 1989 год.

«Дальше уже „Бригада“. Поэтому не вижу смысла», — подчеркнул Бурунов.

Ранее сценарист сериала Андрей Золотарев сообщал, что второй сезон проекта пока не планируется.

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