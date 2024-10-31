Актер Бурляев: актриса Андрейченко молчит по ситуации с СВО из-за сильной связи с Западом

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, недавно вернувшаяся в Россию из Мексики, категорически отказалась комментировать конфликт на Украине. В рамках проекта «Так сказать» свое мнение по данному поводу выразил актер Николай Бурляев, сообщил « Абзац ».

Он отметил, что Андрейченко не стала высказываться об СВО из-за связи с Западом.

«Она в том мире живет, и, если она здесь что-то скажет, то, что тому миру неугодно, она понимает, чем это кончится. А у нее там, видимо, уже и корни какие-то, и уже обжилась она там», — заявил артист.

По его словам, молчание в нынешней ситуации — дело каждого человека. Решение зависит от совести, понимания, души, генетики, воспитания и мировоззрения, добавил Бурляев.