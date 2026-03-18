Актер Борис Хвошнянский признался, что не ощущает давления из-за возможного сходства с Робертом Дауни-младшим

Актер Борис Хвошнянский в разговоре с Леди Mail поделился мыслями о предполагаемом сходстве с Робертом Дауни-младшим. По словам артиста, он не ощущает давления из-за возможной схожести с голливудской звездой и не считает это фактором, влияющим на его карьеру.

«Как и он мне — до такого, чтобы мне сказали: „Мы вас не утверждаем на роль, потому что вы на Роберта Дауни-младшего похожи, и зритель будет вас ассоциировать с Железным человеком“, — я пока не дожил», — отметил Хвошнянский.

Актер добавил, что внешние сходства могут меняться со временем и выразил мысль, что, возможно, вскоре перестанет быть похожим на звезду «Мстителей».