Актер Богдан Гудыменко назвал многогранным своего персонажа из сериала «Леший»

Актер Богдан Гудыменко хорошо известен зрителю по ролям в криминальных проектах и остросюжетных боевиках, таких как «Тайны следствия» и «Условный мент». В новом сериале «Леший» (НТВ) он предстает в непривычном амплуа — участкового Василия Карпёнка из глухой тайги, куда на помощь местному населению приезжает разочаровавшийся питерский сыщик Гранин. В беседе с KP.RU актер подробно рассказал о своем персонаже, отметив его многогранность.

По словам Гудыменко, его герой — добрый и честный человек, всегда готовый прийти на помощь, однако сценаристы добавили ему и комедийных черт. В детстве Карпёнок прокляла гадалка, из-за чего с ним постоянно происходят всевозможные неурядицы. Кроме того, он сирота, который отчаянно стремится создать семью, но из-за тотального невезения у него это никак не получается. Эта личная драма, как отмечает актер, создает для сериала выигрышную ситуацию, позволяя ярко проявлять героя в самых разных обстоятельствах.

Разговор также коснулся и театральной деятельности артиста. В постановке Романа Габриа Гудыменко играет барона Мюнхгаузена — травмированного человека с раненой душой. Актер признается, что этот персонаж-мечтатель ему очень близок. Он видит в Мюнхгаузене прежде всего романтика и обладателя острого ума, который умеет правильно распоряжаться ситуацией. На вопрос о том, хотелось ли ему самому обладать сверхъестественными силами или забираться к любимой женщине по веревочной лестнице, как его герой, Гудыменко ответил, что для этого, по его мнению, важно просто оставаться романтиком.