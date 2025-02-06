Актер Бледный рассказал о сложностях в работе над третьим сезоном «Папины дочки. Новые»

Филипп Бледный, один из актеров популярного сериала «Папины дочки. Новые», в беседе с Леди Mail поделился подробностями о третьем сезоне проекта и рассказал о сложностях работы над ним.

Актер стал узнаваемым благодаря роли Веника в популярном ситкоме «Папины дочки». Его персонаж, который изначально был ухажером Даши, одной из пяти дочерей главного героя, со временем стал полноценным членом семьи. История Веника и Даши, их свадьба и рождение дочери добавили сериалу теплоты и семейного уюта, что, несомненно, повлияло на его успех у зрителей.

Возвращение сериала в 2023 году принесло новые повороты в сюжете, включая неожиданное решение Даши уйти из семьи, оставив Веника одного с четырьмя дочерьми. Однако в сериале все меняется: Даша вернулась в конце второго сезона, оставив зрителей думать, как сложится ее судьба в третьем сезоне.

Филипп Бледный, несмотря на то что не может раскрывать все детали предстоящего сезона, с теплотой отзывается о своей роли и проекте в целом. Он подчеркивает, что команда сериала стала еще более сплоченной, а сам процесс съемок приносит ему удовольствие, несмотря на некоторые трудности, такие как ранние подъемы

«Определенные препятствия есть, как и в любом другом деле. Все же мы каждый день снимаем большой объем, приходится учить много текста, играть немало сцен — в том числе, экспрессивных, поэтому затрачивается много энергии», — рассказал о проекте артист.