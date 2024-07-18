Актер Бикович заявил, что гордится зарубежными ремейками комедии «Холоп»
Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович дал интервью журналистам во время фестиваля VK Fest. Артист заявил, что гордится иностранными ремейками комедии, сообщило ИА НСН.
По словам знаменитости, существует не одна зарубежная версия картины. Так, Бикович видел трейлеры адаптаций, снятых в Монголии и Франции.
Данная тенденция, считает актер, указывает на универсальность истории. Таким образом российская киноиндустрия закладывает систему ценностей во весь мир, считает артист.
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