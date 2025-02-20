Актер Бикович признался, что не сразу согласился сниматься в «Красном шелке»

Сербский актер Милош Бикович поделился историей своего участия в ретро-детективном блокбастере «Красный шелк». Об этом рассказали « Известия ».

По словам артиста, первоначально он отказался от предложения сняться в фильме, посчитав сценарий неподходящим.

«Но я знал авторов фильма, мы с ними уже делали „Балканский рубеж“. Поэтому я знал также, что они учтут мои пожелания, которыми я с ними сразу поделился», — сообщил Бикович.

Он пояснил, что обновленный сценарий его устроил. Однако сомнения возникли вновь, ведь актер боялся, что съемки помешают ему проводить время с новорожденным ребенком. Настойчивость продюсеров в итоге убедила серба присоединиться к проекту, добавил RT.