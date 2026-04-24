Актер Бероев рассказал, что продолжает работать с экс-супругой над развитием фонда «Я есть!»

Известный актер Егор Бероев перешел на новый уровень в карьере, став сценаристом и режиссером. В связи с новым статусом артист дал интервью на радио «Комсомольская правда» .

В беседе он рассказал о благотворительном фонде «Я есть!», который он основал вместе с бывшей супругой Ксенией Алферовой.

«Продолжаем этим вместе заниматься. <…> Уже 14 лет я занимаюсь поиском финансовых ресурсов, и это очень сложно, никому и никогда такого не пожелаю: огромная и тяжелая работа, особенно в условиях нового времени», — сообщил Бероев.

Организация помогает людям с синдромом Дауна и другими особенностями развития, добавил сайт KP.RU.