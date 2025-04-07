Актер Баринов: игроки «Зенита» правильно отреагировали на неудачу в матче с «Крыльями Советов»

«Когда прихожу в Черкизово, особенную радость дарят заполненные трибуны „РЖД Арены“. В матче с „Зенитом“ было очень приятно смотреть на них. Зрители дарят футболистам вдохновение, как и артистам — на спектаклях», — сказал он.

Болельщика не может не радовать, что был установлен рекорд сезона по числу зрителей на игре против «Зенита». Несмотря на поражение от «Крыльев Советов», трибуны готовы поддерживать команду, отметил Баринов. Игроки правильно отреагировали на неудачу и выглядели ответственно и дисциплинированно.

Актера порадовала игра капитана команды Дмитрия Баринова, который вернулся в состав после травмы. Капитан не только делом, но и словом может подбодрить партнеров. Именно он отдал голевой пас Батракову, совершив красивый подкат и отобрав мяч у соперника из «Зенита». Хотя матч закончился вничью, появился повод для оптимизма, считает народный артист.