Актер Антон Макарский назвал свою жену главным источником вдохновения

Российский актер Антон Макарский в беседе с MK.Ru признался, что главным источником его вдохновения является его жена Вика. Он назвал ее женщиной с «потрясающим вкусом и повышенной энергетикой».

«Все, что происходит в моей жизни, — это заслуга моей жены. <…> Иногда мне даже кажется, что если бы она вышла замуж за другого человека, известным артистом стал бы он, а не я», — сообщил актер.

Во время беседы с журналистами Макарский также отметил, что в большей степени ему хочется работы со смыслом, и что в съемках сериала он не видит никакой пользы.

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