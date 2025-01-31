Актер Анатолий Зобнин умер в Москве
Умер актер Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в фильме «Бумер». Об этом сообщил РЕН ТВ.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — заявил источник канала.
По данным журналистов, артист болел раком и лежал в больнице. Его состояние ухудшилось из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием.
«Бумер» был первым и последним проектом в фильмографии Зобнина — больше он нигде не снимался.
Издание News.ru отметило, что мужчина закончил Морской государственный университет имени адмирала Невельского, потом занимался судебной деятельностью.
В конце 90-х переехал в столицу. Как именно он попал на съемки — неизвестно.