Актер Анатолий Зобнин умер в Москве

Умер актер Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в фильме «Бумер». Об этом сообщил РЕН ТВ .

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — заявил источник канала.

По данным журналистов, артист болел раком и лежал в больнице. Его состояние ухудшилось из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием.

«Бумер» был первым и последним проектом в фильмографии Зобнина — больше он нигде не снимался.

Издание News.ru отметило, что мужчина закончил Морской государственный университет имени адмирала Невельского, потом занимался судебной деятельностью.

В конце 90-х переехал в столицу. Как именно он попал на съемки — неизвестно.