Актер Алексей Филимонов признался, что не любит волноваться и предпочитает плыть по течению

Во вторник, 3 февраля, актеру Алексею Филимонову исполнилось 45 лет. Недавно вышел второй сезон сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после», где Филимонов принимает участие. Актер известен своими ролями в различных проектах, среди которых «Вертинский» и «Выжившие». В интервью «Вечерней Москве» Алексей Филимонов поделился своими мыслями о жизни и актерской профессии.

Он рассказал, что не любит волноваться и предпочитает плыть по течению.

«Я никогда никому ничего не доказываю. Надо — берите. Не надо — до свидания. Так и живу», — говорит актер.

Филимонов также отметил, что не стремится к тому, чтобы его считали умнее или лучше других.

«Если человек рядом с вами почувствует свою уязвимость, он никаких дел иметь с вами не захочет», — считает он.

Актер добавил, что ему жаль людей, но он не видит смысла в стремлении к материальному благополучию. «Всех жаль» — можно сказать и про героев фильма «Большая поэзия», где Филимонов играет охранника Леху, который пишет стихи. Однако сам актер не занимается стихосложением.

Филимонов считает, что киноиндустрия устроена так, что финансирование получают одни и те же люди либо их знакомые, поэтому он довольствуется малым и работает там, куда Бог пошлет.

«По-моему, единственный смысл в жизни — доверять себе и не бороться с собой. Ведь когда начинаешь себя ломать, менять, неважно — к лучшему или к худшему, то теряешь себя», — подытожил артист.