Актер Агапов назвал коллегу Кузьменко настоящим профессионалом

Артиста Юрия Кузьменко всегда можно было назвать выдающимся профессионалом. Об этом NEWS.ru рассказал актер Иван Агапов.

По его словам, Юрий Кузьменко был не только прекрасным актером, но и очень хорошим человеком. От общения с ним всегда оставались только самые приятные эмоции.

«Всегда жалко, когда люди уходят, тем более профессионалы своего дела. Мои соболезнования его родным и близким», — заявил Агапов.

Ранее сообщалось, что Юрий Кузьменко ушел из жизни в 75 лет. Он был известен по картинам «Дальнобойщики», «Битва за Москву», «Рейс первый, рейс последний» и другим.

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