Актер Адабашьян признался, что роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» была ему близка
Церемония награждения победителей Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась в Москве. Лауреат номинации «Лучший актер» Александр Адабашьян, удостоенный признания за участие в съемках фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки», дал интервью ИА НСН.
Артист признался, что чувствовал особую связь с персонажем, поскольку практически играл версию самого себя.
«На старости лет еще и получил награду актеру. Я благодарен всем, кто меня на это место поставил. Роль мне довольно близка», — отметил актер.
По его словам, творческие произведения должны обращаться к универсальным истинам. Настоящие шедевры литературы, кинематографа и музыки неизменно посвящены связи поколений и любви, добавил Адабашьян.