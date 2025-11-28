Актер Адабашьян признался, что роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» была ему близка

Церемония награждения победителей Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась в Москве. Лауреат номинации «Лучший актер» Александр Адабашьян, удостоенный признания за участие в съемках фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки», дал интервью ИА НСН .

Артист признался, что чувствовал особую связь с персонажем, поскольку практически играл версию самого себя.

«На старости лет еще и получил награду актеру. Я благодарен всем, кто меня на это место поставил. Роль мне довольно близка», — отметил актер.

По его словам, творческие произведения должны обращаться к универсальным истинам. Настоящие шедевры литературы, кинематографа и музыки неизменно посвящены связи поколений и любви, добавил Адабашьян.