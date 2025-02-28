Агент Жерара Депардье назвал фейком новости про долги актера по микрозаймам

В СМИ появилась информация о том, что актер Жерар Депардье стал должником организации по выдаче микрозаймов. Мошенники якобы нашли его личные данные и оформили кредит на пять тысяч рублей. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал агент французского актера Арно Фрилле.

Он назвал эти сообщения фейком, указав на отсутствие долгов по микрозаймам у Депардье.

«Это все неправда, это все ложь, я не знаю, откуда эта история появилась. Это все какая-то креативная новость», — заявил Фрилле.

Напомним, в 2013 году французский актер обвинил власти родной страны в налоговом «грабеже», отметив, что вынужден отдавать на налоги 75% заработка. Впоследствии Депардье оформил российское гражданство.