Адвокат Жорин сообщил, что суд расторг алиментное соглашение Тимура Родригеза с бывшей супругой

Адвокат Сергей Жорин сообщил «Газете.Ru» , что суд удовлетворил иск Тимура Родригеза о расторжении алиментного соглашения с бывшей женой. Заседание прошло 29 января.

Родригез потребовал отменить ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей.

«Сегодня состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере, и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто», — заявил адвокат.

Жорин добавил, что Родригез лично присутствовал на заседании и высказал свою позицию. Суд услышал его и удовлетворил иск.

Ранее Тимур Родригез пытался уменьшить размер выплат на содержание общих сыновей — Мигеля и Даниэля, но суд ему отказал. Брак артиста с Анной Девочкиной был официально расторгнут в мае 2025 года.