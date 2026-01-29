Адвокат Жорин сообщил, что суд расторг алиментное соглашение Тимура Родригеза с бывшей супругой
Адвокат Сергей Жорин сообщил «Газете.Ru», что суд удовлетворил иск Тимура Родригеза о расторжении алиментного соглашения с бывшей женой. Заседание прошло 29 января.
Родригез потребовал отменить ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей.
«Сегодня состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере, и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто», — заявил адвокат.
Жорин добавил, что Родригез лично присутствовал на заседании и высказал свою позицию. Суд услышал его и удовлетворил иск.
Ранее Тимур Родригез пытался уменьшить размер выплат на содержание общих сыновей — Мигеля и Даниэля, но суд ему отказал. Брак артиста с Анной Девочкиной был официально расторгнут в мае 2025 года.