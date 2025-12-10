«Абзац»: перед Новым годом гонорары звезд российской эстрады взлетают до десятков миллионов рублей

Декабрь становится наиболее выгодным месяцем для звезд российской эстрады. Именно в этот период их гонорары увеличиваются в несколько раз. «Абзац» выяснил, сколько стоят выступления популярных артистов на корпоративах.

По информации источника сайта из ивент-агентства, гонорары распределяются следующим образом: Лолита — 8,9 миллиона рублей, Игорь Николаев — 8,3 миллиона, Дмитрий Маликов — 6,5 миллиона, Мари Краймбрери — девять миллионов, Стас Михайлов — 15,2 миллиона. Кроме того, отдельно оплачивается технический райдер, стоимость которого составляет примерно 1,5–2 миллиона рублей.

Ранее «Абзац» сообщал о гонорарах других представителей шоу-бизнеса. Например, Филипп Киркоров просит 25 миллионов рублей за новогодний концерт. Столько же хочет получить Ирина Аллегрова, а Полина Гагарина согласна выступить за 18 миллионов рублей.