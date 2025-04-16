«Абзац»: Надежда Кадышева планирует собрать «Лужники»

«Мы уже собираем арены, так что планируем собирать стадионы. Например, такие, как „Лужники“. Следите за нашими анонсами», — сообщил он.

Кадышева выступает вместе со своим 40-летним сыном Григорием Костюком с программой «Плывет веночек». Благодаря интересу молодежи, певица смогла повысить стоимость своих выступлений. Если раньше гонорар «Золотого кольца» составлял 1,5 миллиона рублей, то сегодня речь идет о пяти миллионах.

Не все артисты могут похвастаться такой популярностью, чтобы собрать столичный стадион «Лужники», вмещающий 81 тысячу человек. В последние годы на этой арене с успехом выступали Сергей Жуков, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и другие известные исполнители.