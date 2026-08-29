«А, это я!» Киркоров спутал себя с Тимати

Киркоров не узнал себя на фото, приняв за Тимати

Играя в профориентационную угадайку Филипп Киркоров принял себя на сгенерированных нейросетью фото за Тимати и выбрал работу пожарным. Видео с певцом опубликовал телеграм-канал Rocket Mag .

Журналисты предложили ему сгенерированные портреты звезд в костюмах электриков, фотографов, моряков, фармацевтов и других специалистов. Киркоров выбрал для них одну из предложенных профессий.

Дима Билан, по мнению певца, мог бы служить в армии, Анна Асти работать стюардессой, Ваня Дмитриенко заниматься бизнесом. Себя Киркоров узнал не сразу, приняв за рэпера.

«Тимати? А, это я! Повар нет, татуировщик нет. А вот я-пожарный нравится», — сказал он.

Ранее Киркоров признался, что сделал ринопластику. Операция потребовалась, чтобы избавиться от проблем с дыханием.