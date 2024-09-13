Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные. Акция пройдет в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других округах 14 и 15 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, для прохождения осмотра необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт. Результаты направят в личный кабинет на портале «Здоровье».

«В регионе продолжается акция „Проверь свое здоровье в парке“. Кроме прохождения профосмотра жителям также доступна и вакцинация от гриппа. Это самый эффективный способ защиты себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.