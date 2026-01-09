В Сергиево-Посадском округе задействовали 137 единиц техники для уборки снега

В Сергиево-Посадском городском округе для ликвидации последствий снегопада задействовали 137 единиц коммунальной техники. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в телеграм-канале .

По ее словам, техника работает на дорогах и во дворах, заявки жителей на расчистку принимаются через единую дежурно-диспетчерскую службу и социальные сети. Вместе с заместителем по вопросам благоустройства Романом Сусаниным глава округа осмотрела ход работ в поселке Реммаш, где техника начала расчистку межквартальных проездов и затем перейдет к дворовым территориям.

Ероханова также сообщила, что в Пересвете первый этап уборки завершили к полудню, при этом требуется усилить расчистку дворов. Коммунальные службы, по ее словам, будут работать в усиленном режиме всю ночь, а вывоз снега планируется начать на следующий день.

Глава округа поблагодарила жителей, которые помогают в уборке парковок, пешеходных дорожек и детских площадок, и призвала принять участие в субботнике по расчистке дворов, запланированном на утро 10 января.

Ранее Ероханова написала, что всю ночь на дорогах Сергиево-Посадского городского округа работали 40 единиц тяжелой техники, включая комбинированные дорожные машины.