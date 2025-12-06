В плейлист «Зима в Подмосковье» включили 111 песен

Проект «Зима в Подмосковье» собрал новый плейлист , который подойдет как для безмятежных прогулок, так и для активного времяпрепровождения. В него вошли 111 композиций.

Коллекцию откроет песня «Русская зима» Татьяны Куртуковой — задаст соответствующий настрой. В нее также включили The Hatters, Басту, DJ Блокnote, «Иванушек International», Диану Арбенину и других исполнителей.

Алгоритм по-прежнему подстраивается под предпочтения каждого конкретного пользователя и будет предлагать новые песни для плейлиста.

Проект «Зима в Подмосковье» — уникальный. Каждый год он удивляет жителей новыми программами: бесплатными ледовыми шоу с именитыми фигуристами, украшенными особым образом зонами зимнего отдыха и развлечениями на любой вкус.