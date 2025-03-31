Встреча, посвященная Дню войск национальной гвардии Российской Федерации прошла в школе № 16 имени Героя Советского Союза А. И. Сережникова. В мероприятии приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров, которые поздравили присутствующих с профессиональным праздником тех, чья служба связана с защитой Родины.

В зале собрались около 600 участников, включая волонтеров, представителей «Молодой гвардии», юнармейцев, а также военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, дислоцированной в Балашихе.

В ходе мероприятия Игорь Брынцалов вручил почетные грамоты Московской областной Думы четырем трудовым династиям Балашихи. Среди награжденных были заместитель командира дивизии Дзержинского полковник Фёдор Маркин и династия Пулиных-Даньшиных.

Сергей Юров отметил значительный вклад волонтеров в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул важность внимания к семьям военных и выразил благодарность всем присутствующим за их службу и поддержку.

Региональный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе является одним из крупнейших в области, объединяя тысячи неравнодушных жителей города. Помощь бойцам и жителям новых регионов остается важной частью работы местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках исторического цикла «Успех в единстве поколений» в Балашихе планируется проведение встреч в домах культуры, школах и библиотеках города. Эти мероприятия направлены на объединение жителей для воспоминания значимых событий в истории России и совместного стремления к её светлому будущему.