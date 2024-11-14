Северный флот принял на службу 10 призывников из Ногинска

Десять лучших новобранцев из Богородского округа будут нести службу на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». Торжественные проводы прошли на площади Победы в Ногинске.

У Вечного огня призывникам вручили шефские путевки и памятные подарки — командирские часы, молитвослов и икону. Впереди новобранцев ждут 365 дней в акватории, военно-морская подготовка, знакомство с бытом и освоение морского дела.

«Сегодня непростой для нас день. Десять наших замечательных парней нашли в себе мужество в трудное для страны время вступить в вооруженные силы, призваться на корабль Левченко. Из Богородского округа всегда уходили самые достойные», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Шефские связи с большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко» поддерживаются уже 28 лет. За это время службу на Северном флоте прошли более 500 призывников из Богородского округа.

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