Расписание маршрута нового автобуса 12к утвердили в Истре

В муниципальном округе Истра утвердили расписание нового автобусного маршрута 12к «Агрогородок — ст. Манихино». На нем действуют все положенные льготы для жителей Московской области.
Автобус начнет курсировать по маршруту с 1 июля. Его запуск станет важным транспортным решением для жителей поселка — теперь они смогут напрямую добираться до железнодорожной станции без пересадок и объездов через Истру.
Создание маршрута стало ответом на многочисленные обращения граждан. После поручения главы округа, в декабре 2024 года определили схемы движения и провели конкурс перевозчиков. Победу одержала компания ООО «УК „Альянс“».
График движения автобуса составлен с учетом расписания пригородных поездов и потребностей пассажиров — учащихся, работающих и пенсионеров. В дальнейшем расписание может корректироваться на основании отзывов и предложений жителей.
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