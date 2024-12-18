Почта Деда Мороза открылась в поселке Курсаково под Истрой

Почты и резиденции Деда Мороза появляются постепенно во всех парках и домах культуры округа. Так, на этой неделе одну из них открыли в Ядроминском доме культуры. Важно отметить, что это не просто ящик для писем, для каждого ребенка это настоящее волшебство и возможность прикоснуться к новогоднему чуду. Дети написали письма и опустили их в коробку. При написании обязательно нужно указать адрес получателя: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза — и тогда мечты исполнятся. Подготовили красочные конверты, бумагу и цветные карандаши. Письмо дети могут написать как в Доме культуры, так и дома.

Следующие почты Деда Мороза откроют в Новопетровском и Рождественском домах культуры. Отправить письмо Деду Морозу через волшебные ящики в домах культуры могут детки всех возрастов.