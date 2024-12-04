Первые ледовые шоу проекта «Зима в Подмосковье» покажут 7 декабря

Этой зимой в рамках программы «Зима в Подмосковье» зрителей ждут любимые ледовые шоу чемпионов фигурного катания. В прошлом сезоне они собрали более 100 тысяч зрителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В 2024–2025 годах запланировано 29 представлений: 15 от Татьяны Навки, 10 — от Ильи Авербуха, и по два — от Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко. Команда Татьяны Навки и Петра Чернышева представит спектакль «Новогодний самовар» с участием Аделины Сотниковой, Максима Ковтуна и других звезд. Илья Авербух покажет «Шоу чемпионов», а Ирина Слуцкая — постановку «Двенадцать месяцев».

Шоу пройдут в Дубне, Волоколамске, Зарайске, Сергиевом Посаде и других округах. Уже 7 и 8 декабря в Мытищах и Химках зрители смогут увидеть «Двенадцать месяцев» Ирины Слуцкой. В эти же дни в Дмитрове и Красногорске состоятся сказки от Евгения Плющенко.

Вход на все представления свободный. Актуальное расписание доступно на сайте welcome.mosreg.ru.