Пандус для инвалида установили в доме на улице Маркса в Воскресенске

Глава городского округа Алексей Малкин побывал в гостях у инвалида-колясочника. В доме, где проживает мужчина, недавно установили пандус.

Мать Вадима Новака обратилась с просьбой об установке пандуса для удобства передвижения на коляске в управляющую компанию. Инициативу поддержал совет многоквартирного дома на улице Карла Маркса в микрорайоне Цемгигант, где проживает Новак. Специалисты выполнили все необходимые работы.

Алексей Малкин отметил, что установка пандуса стала хорошим примером доброты и чуткого отношения соседей. «Рад, что нам всегда есть на кого положиться и с кем взаимодействовать, чтобы оказать необходимую поддержку в нужный момент», — сказал руководитель муниципалитета. Он добавил, что заботу о людях с ограниченными возможностями здоровья нужно проявляться постоянно.

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